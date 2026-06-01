Фото: legion-media.com/Daily Mail/dmg media Licensing/Roland Hoskins

Певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера. Об этом сообщила газета Sun.

Церемония прошла в Мэрилебонской ратуше. На ней присутствовали ближайшие родственники и друзья пары.

Для свадьбы певица выбрала белый блейзер с золотыми пуговицами и юбку с асимметричным подолом от бренда Schiaparelli. Аксессуарами стали украшения Bulgari и шляпка, которую создал модист Стивен Джонс. Также Дуа Липа надела перчатки и классические лодочки Louboutin.

Об отношениях пары стало известно в 2024 году. Тернер известен по роли Тесеуса Саламандера в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", а также Анатоля Курагина в сериале "Война и мир".

