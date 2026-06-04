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04 июня, 19:19

Культура

Суд в Москве продлил арест экс-продюсеру Газманова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Басманный суд Москвы продлил до 5 августа срок, в рамках которого экс-продюсер певца Олега Газманова Филипп Росс будет находиться под стражей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Дело в отношении мужчины было заведено 5 марта. Его обвиняют в том, что он обманом похищал средства в особо крупном размере, а также регулярно передавал неустановленным гражданам произведения Газманова и права на их использование в фильмах без ведома певца.

В результате артисту был причинен моральный вред и материальный ущерб в крупном размере. В суде Росс утверждал, что с ним не проводили следственные мероприятия. Также он указывал, что почти не слышит на одно ухо и ранее перенес легочную болезнь.

Следователь, в свою очередь, обратил внимание, что экс-продюсер Газманова решил занять позицию, которая нацелена на противодействие следствию.

Росс работал не только с Газмановым, но и с группой Serebro и t.A.T.u., певицей Юлей Савичевой, а также с исполнителями Дмитрием Маликовым, Александром Реввой, Димой Биланом и Александром Пушным.

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