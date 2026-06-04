Рисунки Леннона для первого клипа The Beatles передали в музей группы в Ливерпуле

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Нарисованные британским музыкантом Джоном Ленноном эскизы для первого клипа группы The Beatles появились в музее коллектива в Ливерпуле. Об этом пишет газета The Telegraph.

"Рисунки, созданные Джоном Ленноном для рок-клипа, который многие считают первым в своем жанре, были выставлены в музее", – сказано в статье.

Коллекционер Джозеф О'Доннелл приобрел эти 10 рисунков на аукционе и передал музею The Liverpool Beatles Museum. На некоторых можно рассмотреть текст песен, в частности Baby says she's mine.

О'Доннелл пояснил, что передал эти изображения безвозмездно, но всего на несколько месяцев. Леннон создал всего 240 рисунков в 1960-х совместно с американским художником Стивеном Вероной.

Изображения использовали при рекламировании хита The Beatles I Feel Fine, который вышел в 1964 году. Коллекция этих рисунков ушла с молотка за 58 тысяч долларов, после этого его разделили на несколько частей.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший и премьер-министр Японии Санаэ Такаити исполнили песню Джона Леннона Imagine во время официального вечера в Токио. Также музыканты сыграли для присутствующих композицию группы The Beatles Hey Jude.