Минцифры заявило о разработке национального ИИ-помощника для портала "Госуслуги"

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В России создадут ИИ-ассистента для оказания онлайн-услуг гражданам, который будет работать на базе портала "Госуслуги". Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на ПМЭФ-2026.

По его словам, власти рассматривают возможность разработки национального помощника на базе искусственного интеллекта, который сможет взаимодействовать со всеми цифровыми системами для удовлетворения повседневных потребностей населения.

"Мы стали первой страной, которая собрала все услуги в одно место <...>. И здесь нам (предстоит сделать. – Прим. ред.) то же самое. Нам кажется, что потенциал "Госуслуг" большой. Мы серьезно задумались об этом, уже делаем прототип", – добавил Шадаев.

Технологии искусственного интеллекта активно применяются в Москве. Например, в медицинской сфере столичные врачи используют более 60 ИИ-сервисов для диагностики по 43 направлениям.

Только в 2025 году появились два новых сервиса для выявления множественных переломов, а также ИИ-сервис саммаризации данных электронной медицинской карты, подготовивший уже более 17 миллионов сводок для врачей. Кроме того, пациенты с помощью ИИ-ассистента Алисы внесли в ЭМК более 100 тысяч записей о состоянии здоровья и управляют записями на прием к врачу.