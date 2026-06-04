Попавший под машину в Москве ребенок скончался в больнице

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок, которого сбил водитель автомобиля Genesis на северо-востоке Москвы, умер в больнице. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в MAX.

ДТП произошло 4 июня на Гостиничной улице. Ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранителям удалось оперативно установить и задержать владельца машины. В связи с ДТП в Госавтоинспекции напомнили родителям о необходимости следить за детьми во дворах, особенно рядом с проезжей частью.

До этого мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в районе Бибирево. В результате мальчик был доставлен в больницу с травмами.

