30 марта, 17:21

Происшествия

Мужчина на электровелосипеде сбил ребенка в Бибиреве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в столичном районе Бибирево. В результате мальчик был госпитализирован с травмами, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Пришвина. 29-летний водитель электровелосипеда двигался по тротуару и сбил ребенка 2018 года рождения.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному факту.

Ранее водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку, стоявшую на тротуаре на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Полбина в районе дома 36. Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Тем временем Солнечногорский городской суд вынес приговор мужчине по делу об управлении электросамокатом в нетрезвом виде. В материалах указывалось, что он был остановлен на дороге сотрудником ДПС. Выяснилось, что у злоумышленника была не погашена судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

происшествияДТПгород

