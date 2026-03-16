16 марта, 17:24Происшествия
Водитель грузовика сбил девочку на тротуаре на юго-востоке Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку, стоявшую на тротуаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Полбина в районе дома 36.
Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
