СК возбудил дело по факту ДТП на Калужском шоссе в Москве

Следователи открыли уголовное дело по факту ДТП на Калужском шоссе, следует из заявления пресс-службы столичного ГСУ СК РФ.

Произошедшее, как пояснили в ведомстве, подпадает под статью о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В рамках расследования правоохранители уже приступили к необходимым мероприятиям, направленным для выяснения всех деталей произошедшего.

Об аварии с участием микроавтобуса и экскурсионного автобуса, перевозившего детей, на 45-м километре Калужского шоссе стало известно 14 марта.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало резкое недомогание водителя первого транспортного средства. Из-за этого он по касательной задел автобус, после чего его авто развернуло, что повлекло столкновение еще нескольких машин.

В этот момент в минивэне ехало 8 человек, а в автобусе – 21, включая 16 детей. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу.

Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте ЧП. Других госпитализировали. По причине одного из раненых доставили в больницу с помощью санитарного вертолета в сопровождении московских медиков.