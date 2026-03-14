14 марта, 15:40Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП на Калужском шоссе в Москве
Фото: Москва 24
Следователи открыли уголовное дело по факту ДТП на Калужском шоссе, следует из заявления пресс-службы столичного ГСУ СК РФ.
Произошедшее, как пояснили в ведомстве, подпадает под статью о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В рамках расследования правоохранители уже приступили к необходимым мероприятиям, направленным для выяснения всех деталей произошедшего.
Об аварии с участием микроавтобуса и экскурсионного автобуса, перевозившего детей, на 45-м километре Калужского шоссе стало известно 14 марта.
Предварительно установлено, что причиной ДТП стало резкое недомогание водителя первого транспортного средства. Из-за этого он по касательной задел автобус, после чего его авто развернуло, что повлекло столкновение еще нескольких машин.
В этот момент в минивэне ехало 8 человек, а в автобусе – 21, включая 16 детей. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу.
Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте ЧП. Других госпитализировали. По причине одного из раненых доставили в больницу с помощью санитарного вертолета в сопровождении московских медиков.
