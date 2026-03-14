Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии на Калужском шоссе

Прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств аварии на Калужском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

По данным прокуратуры, водитель минивэна Honda потерял управление над автомобилем, в результате чего врезался в частный автобус, который стоял на обочине, а после столкнулся с иным транспортным средством. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

"Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – сказано в сообщении.

В свою очередь, сотрудники столичной Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств аварии. Ведомство уточнило, что после наезда на стоящее транспортное средство минивэн врезался в автобус и легковушку. В результате пострадали 6 пассажиров машины Honda.

Микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились дети, на 45-м километре Калужского шоссе 14 марта.

По данным столичного главка МВД, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, в результате чего он по касательной задел автобус. Затем машину развернуло, из-за чего в нее въехали еще несколько транспортных средств. Из-за аварии оказался заблокирован проезд по четырем из пяти полос движения.

СМИ сообщают о 6 госпитализированных гражданах, которые ехали в микроавтобусе. Также травмы получили три пассажира экскурсионного автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Однако они от госпитализации отказались.

Всего в минивэне ехало восемь человек, а в автобусе – 21 пассажир, в том числе 16 детей. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу.

