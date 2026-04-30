РИА Новости: кафе фигуранта дела о теракте в "Крокусе" загорелось в Путилкове

В подмосковном поселке Путилково загорелось кафе "Чайхана", предположительно, принадлежащее осужденному по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишеру Касимову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь распространился на само кафе и баню, расположенную рядом. На место прибыл один расчет пожарных.

Уточняется, что и "Чайхана", и баня на Путилковском шоссе были закрыты еще в 2024 году.

Касимов был приговорен к 22,5 года лишения свободы в марте 2026 года. Он сдавал исполнителям теракта квартиру.

Ранее пожар произошел в строящемся административно-бытовом здании в столичном районе Аэропорт. Возгорание возникло на третьем этаже, огонь распространялся стремительно.

Прибывшим огнеборцам удалось ликвидировать пожар, однако в результате ЧП погибли восемь человек. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В рамках расследования были задержаны пять человек, включая бенефициара и гендиректора компании-застройщика, а также директора по строительству, руководителя отдела общестроительных работ и производителя работ генподрядчика.

