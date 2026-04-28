Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в столичном районе Аэропорт. Он написал об этом в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник заверил, что правоохранительные органы уже работают над выяснением всех причин случившегося. Более того, на месте сейчас находятся городские службы и медики, которые предоставят пострадавшим необходимую помощь.

Возгорание произошло в строящемся здании в Амбулаторном проезде утром 28 апреля. Огонь охватил 2-й и 3-й этажи. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности.

Жертвами случившегося стали 7 человек, пострадали еще 12. При этом еще 31 человека удалось эвакуировать с помощью спасательных устройств.

Огонь удалось потушить на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Тем не менее на месте ЧП все еще работают сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль столичная прокуратура.