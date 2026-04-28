Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 14:27

Мэр Москвы

Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в столичном районе Аэропорт. Он написал об этом в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник заверил, что правоохранительные органы уже работают над выяснением всех причин случившегося. Более того, на месте сейчас находятся городские службы и медики, которые предоставят пострадавшим необходимую помощь.

Возгорание произошло в строящемся здании в Амбулаторном проезде утром 28 апреля. Огонь охватил 2-й и 3-й этажи. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности.

Жертвами случившегося стали 7 человек, пострадали еще 12. При этом еще 31 человека удалось эвакуировать с помощью спасательных устройств.

Огонь удалось потушить на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Тем не менее на месте ЧП все еще работают сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль столичная прокуратура.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после пожара на севере Москвы

Читайте также


Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

