Пожарные ликвидировали открытое горение на производстве в Иванове

Фото: МАХ/"МЧС Ивановской области"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в производственном здании в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В данный момент сотрудники МЧС проводят проливку конструкций. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Пожар на крыше производственного здания на улице Сосновой вспыхнул в ночь на 23 апреля. Площадь возгорания достигала 1 тысячи квадратных метров.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, они не допустили распространения огня на стоящее рядом здание. К тушению были привлечены 46 человек и 17 единиц техники.