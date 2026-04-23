Крыша производственного здания загорелась в Иванове

Возгорание произошло на крыше производственного здания в Иваново. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в здании на улице Сосновой, на место уже прибыли пожарные подразделения. Силы огнеборцев сосредоточены на тушении пожара и защите стоящего рядом здания. К работам привлечены 46 человек и 17 единиц техники.

В ночь на 23 апреля еще одно возгорание произошло в 6-этажном многоквартирном доме в Махачкале. Пожар площадью 600 "квадратов" распространился по всей крыше здания.

Из-за огня произошло частичное обрушение кровли. Из здания вывели 75 жильцов, в том числе 24 ребенка. Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.