Пожар возник на территории нефтебазы в Краснодарском крае

На территории нефтебазы в городе Тихорецк Краснодарского края произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К ликвидации огня привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Данные о площади пожара и причинах возгорания уточняется.

