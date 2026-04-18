01:47Происшествия
Пожар возник на территории нефтебазы в Краснодарском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На территории нефтебазы в городе Тихорецк Краснодарского края произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
К ликвидации огня привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Данные о площади пожара и причинах возгорания уточняется.
Ранее пожар на площади 500 квадратных метров произошел на рынке во Владивостоке. На момент прибытия пожарных горело несколько строений, территорию рынка заволокло густым черным дымом.