Два человека погибли при пожаре в ТиНАО

Пожар произошел на территории частного дома в деревне Сосенки в ТиНАО. В результате погибли два человека, еще двое пострадали, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным ведомства, там загорелись дом и хозяйственная постройка. Пламя перешло и на второй частный дом. На место ЧП были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытии они провели разведку и ликвидировали возгорание.

Департамент уточнил, что пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи.

В свою очередь, Щербинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в ТиНАО. Причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

Ранее возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах. Огонь охватил квартиру на 11-м этаже дома, а также несколько балконов.

Пожарные спасли 24 жильцов, которые оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. Всего из здания было эвакуировано 146 человек. Однако при пожаре погиб 27-летний мужчина. Спустя время возгорание было ликвидировано.

