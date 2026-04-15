Новости

Новости

15 апреля, 08:48

Происшествия

Два человека погибли при пожаре в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел на территории частного дома в деревне Сосенки в ТиНАО. В результате погибли два человека, еще двое пострадали, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным ведомства, там загорелись дом и хозяйственная постройка. Пламя перешло и на второй частный дом. На место ЧП были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытии они провели разведку и ликвидировали возгорание.

Департамент уточнил, что пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи.

В свою очередь, Щербинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в ТиНАО. Причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

Ранее возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах. Огонь охватил квартиру на 11-м этаже дома, а также несколько балконов.

Пожарные спасли 24 жильцов, которые оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. Всего из здания было эвакуировано 146 человек. Однако при пожаре погиб 27-летний мужчина. Спустя время возгорание было ликвидировано.

Пожар произошел в Даниловском районе Москвы

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

