Пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме в Мытищах

Пожар произошел в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах. На месте уже находятся пожарные подразделения, сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Огонь охватил квартиру на 11 этаже дома, а также несколько балконов. Из здания эвакуировали 20 человек, работы по ликвидации огня продолжаются.

Ранее два человека погибли в пожаре в жилом доме в столичном районе Ясенево. Возгорание произошло в квартире на улице Вильнюсской. Помещение на 16-м этаже жилого дома было сильно захламлено.

Еще одно возгорание произошло в подмосковном Домодедове, где загорелась кровля торгового центра "Стайер". Из здания были эвакуированы 60 человек, из них 10 детей. К тушению огня привлекались 50 человек и 17 единиц техники.