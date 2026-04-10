Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва на складе

На территории Владикавказа введен режим ЧС в связи со взрывом в здании склада в Партизанском переулке. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

"На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. Действует и оперативный штаб", – написал он в телеграм-канале.

Также на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий. Территория оцеплена, действует пропускной режим.

Взрыв прогремел во Владикавказе на складе с пиротехникой в пятницу, 10 апреля. Предварительно причиной инцидента названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. В настоящий момент известно о 14 пострадавших, включая 2 детей. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 1 – в крайне тяжелом, за его жизнь продолжают бороться врачи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 238 УК РФ.