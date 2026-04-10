10 апреля, 16:19

Происшествия

Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва во Владикавказе

Фото: ТАСС/МЧС России

После взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом. Врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, всего в больницы Владикавказа доставлены 14 пациентов, включая двух детей.

Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Координацию оказания медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

О ЧП на складе во Владикавказе стало известно 10 апреля. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

На месте продолжают работать свыше 145 человек и 39 единиц техники МЧС, которые в том числе тушат пожар. Там же находятся следователи и криминалисты.

Погибшими оказались два человека. Тело первого мужчины 1985 года рождения вытащили из-под завалов сотрудники МЧС приблизительно в 14:34. Тело второго извлекли примерно в 14:47.

