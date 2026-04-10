10 апреля, 16:07

Происшествия

Дело возбудили после взрыва на складе во Владикавказе

Фото: МАХ/"МЧС Северной Осетии"

Уголовное дело возбуждено после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в МАХ.

Происшествие проходит по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц").

"В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего", – добавляется в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля. По имеющимся данным, погибли 2 человека, еще 14 пострадали. Также, как уточнял глава региона Сергей Меняйло, среди раненых есть дети.

Предварительной причиной ЧП названо нарушение правил обращения с открытым огнем. На месте работают следователи и криминалисты, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

