Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось до 14 человек

Количество пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14 человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок", – заявил Меняйло.

Ранее глава Северной Осетии сообщал, что среди пострадавших есть ребенок, его состояние оценивается как стабильное. Еще несколько человек были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел на складе во Владикавказе днем 10 апреля. К месту ЧП направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности. В настоящее время продолжается тушение пожара и разбор завалов. На месте работают более 145 человек и 39 единиц техники. Следователи предположили, что на складе могла храниться пиротехника.

