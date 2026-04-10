10 апреля, 13:36

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе выросло до 10

Фото: МАХ/"МЧС Северной Осетии"

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе выросло до десяти. Уточненные данные предоставил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Две жертвы ЧП, согласно данным Минздрава республики, находятся в КБСП, причем состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Еще семь пациентов, трое из которых также находятся в крайне тяжелом состоянии, доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

"Четверых пациентов обследуют. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ, его состояние стабильное", – добавил Меняйло.

Взрыв в складских помещениях на Партизанской улице прогремел во Владикавказе в пятницу, 10 апреля. Предположительно, на территории могла храниться пиротехника.

К месту ЧП направили силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности. В настоящее время специалисты продолжают тушение и разбор завалов. Всего в работах задействованы 145 человек и 39 единиц техники.

Там же находятся следователи и криминалисты, прибывшие для выяснения всех обстоятельств случившегося.

