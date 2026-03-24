Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

Фото: МАХ/"МЧС Севастополя"

Взрыв произошел в одном из жилых домов на улице Корчагина в Севастополе. В результате случившегося пострадали четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Погибших пока не обнаружено. На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы, причины взрыва выясняются.

Ранее шесть человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в городе Костерево Владимирской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще один человек получил травмы при взрыве газового баллона в одном из жилых домов в городе Туапсе Краснодарского края. Из-за взрыва была деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления.