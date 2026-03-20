Шесть человек пострадали при хлопке газа в жилом доме во Владимирской области

Фото: MAX/"Следком Владимирской области"

Шесть человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в городе Костерево Владимирской области. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по Владимирской области в MAX.

По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона.

В силовых структурах в беседе с РИА Новости уточнили, что четверо из шести пострадавших являются детьми разного возраста.

"Известно, что пострадала семья из шести человек, двое взрослых и четыре ребенка. Дети разного возраста", – сообщил собеседник агентства.

Ранее взрыв газового баллона произошел в одном из жилых домов в городе Туапсе Краснодарского края. Инцидент случился на втором этаже многоквартирного здания на улице Сочинской. Вследствие взрыва была деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления.

В результате ЧП пострадал мужчина, о его состоянии не сообщалось. К ликвидации последствий привлекли 22 человека и 7 единиц техники.