Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 06:59

Происшествия

Уголовное дело возбуждено против жителя Хабаровска, взорвавшего гранату

Фото: телеграм-канал "Следком Хабаровского края и ЕАО"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, бросившего гранату в своих обидчиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по краю.

Инцидент произошел вечером 19 марта в Хабаровске. Между подозреваемым и тремя прохожими произошел конфликт из-за "малозначительного повода". В ходе него мужчина бросил в сторону своих обидчиков гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации ТАСС, подозреваемый не был знаком с участниками конфликта. Он также не признает свою вину, считая, что лишь "защищался от незнакомых лиц". При этом граната у мужчины хранилась с 2005 года – с момента прохождения им военной службы.

Ранее взрыв произошел в банке на улице Менжинского в Москве. Как писали СМИ, перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Позже правоохранители задержали злоумышленника. По информации журналистов, подрывником оказался подросток. В результате инцидента он получил ожоги и осколочные ранения, его госпитализировали.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика