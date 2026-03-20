Уголовное дело возбуждено против жителя Хабаровска, взорвавшего гранату

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, бросившего гранату в своих обидчиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по краю.

Инцидент произошел вечером 19 марта в Хабаровске. Между подозреваемым и тремя прохожими произошел конфликт из-за "малозначительного повода". В ходе него мужчина бросил в сторону своих обидчиков гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации ТАСС, подозреваемый не был знаком с участниками конфликта. Он также не признает свою вину, считая, что лишь "защищался от незнакомых лиц". При этом граната у мужчины хранилась с 2005 года – с момента прохождения им военной службы.

Ранее взрыв произошел в банке на улице Менжинского в Москве. Как писали СМИ, перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Позже правоохранители задержали злоумышленника. По информации журналистов, подрывником оказался подросток. В результате инцидента он получил ожоги и осколочные ранения, его госпитализировали.