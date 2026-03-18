Новости

Новости

18 марта, 10:51

Происшествия

Задержанный в Уфе подросток собирался устроить подрыв на Пасху

Фото: depositphotos/Grigorenko

Подросток, задержанный в Уфе, собирался устроить подрыв на Пасху для убийства мирных граждан и дестабилизации обстановки. Об этом рассказали в ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, куратор, проживающий на территории Украины, снабдил молодого человека инструкцией по сборке самодельных взрывных устройств и склонил его к организации взрыва в период празднования Пасхи. Это не только бы привело к гибели мирных граждан, но и дестабилизировало социально-политическую обстановку в регионе.

О том, что силовики и следователи задержали в Башкирии подростка, который вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме, стало известно 18 марта.

Молодого человека завербовал сторонник запрещенной в России международной террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини.

Подростку предъявлено обвинение по статьям "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма", "Участие в деятельности террористической организации". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

происшествиярегионы

