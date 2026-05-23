Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:19

Общество

Ученые выяснили, что 1,2 млрд жителей Земли страдают психическими расстройствами

Фото: depositphotos/photographee.eu

Около 1,2 миллиарда жителей Земли страдают психическими расстройствами. Число диагностированных случаев таких заболеваний по всему миру выросло на 95,5% за последние 33 года. Об этом сообщается в статье медицинского журнала The Lancet.

Исследование ученых охватывает период с 1990 по 2023 год, были изучены данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах. Заболеваемость выросла в целом по всем проанализированным расстройствам, однако самые заметные скачки наблюдаются по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистимии, анорексии, нервной булемии, шизофрении и расстройству поведения.

Кроме того, в 2023 году психические заболевания оказались на шестой строчке по показателю бремени болезни DALY – по годам здоровой жизни, которые были потеряны из-за недуга. При этом в 1990 году психические расстройства находились на 12-й строчке по этому показателю.

Чаще всего ментальные заболевания выявляют у женщин, чем у мужчин. По частотности диагностирования таких расстройств лидирует возрастная группа от 15 до 19 лет.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что рост числа психических расстройств у подростков в России во многом связан с развитием интернета и повышением осведомленности о ментальном здоровье.

При этом эксперт отметил дефицит детских психиатров и психотерапевтов, подчеркнув, что многим подросткам в первую очередь требуется помощь психологов, работающих с возрастными кризисами и трудностями взросления.

Ученые заявили, что лавандовое масло помогает справиться с тревожностью

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика