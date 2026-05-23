Ученые выяснили, что 1,2 млрд жителей Земли страдают психическими расстройствами

Около 1,2 миллиарда жителей Земли страдают психическими расстройствами. Число диагностированных случаев таких заболеваний по всему миру выросло на 95,5% за последние 33 года. Об этом сообщается в статье медицинского журнала The Lancet.

Исследование ученых охватывает период с 1990 по 2023 год, были изучены данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах. Заболеваемость выросла в целом по всем проанализированным расстройствам, однако самые заметные скачки наблюдаются по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистимии, анорексии, нервной булемии, шизофрении и расстройству поведения.

Кроме того, в 2023 году психические заболевания оказались на шестой строчке по показателю бремени болезни DALY – по годам здоровой жизни, которые были потеряны из-за недуга. При этом в 1990 году психические расстройства находились на 12-й строчке по этому показателю.

Чаще всего ментальные заболевания выявляют у женщин, чем у мужчин. По частотности диагностирования таких расстройств лидирует возрастная группа от 15 до 19 лет.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что рост числа психических расстройств у подростков в России во многом связан с развитием интернета и повышением осведомленности о ментальном здоровье.

При этом эксперт отметил дефицит детских психиатров и психотерапевтов, подчеркнув, что многим подросткам в первую очередь требуется помощь психологов, работающих с возрастными кризисами и трудностями взросления.