15 апреля, 15:47

Врач Шуров: рост числа психических расстройств у подростков связан с развитием интернета

Нарколог объяснил рост психических расстройств у подростков влиянием интернета

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Рост числа психических расстройств у подростков в России во многом связан с развитием интернета и повышением осведомленности о ментальном здоровье. Такое мнение в беседе с News.ru высказал нарколог Василий Шуров.

"Очевидно, что в связи с развитием интернета улучшилась самодиагностика (ментальных проблем. – Прим. ред). Люди стали более информированы, чаще обращаются к специалистам", – заявил Шуров.

При этом эксперт отметил дефицит детских психиатров и психотерапевтов, подчеркнув, что многим подросткам в первую очередь требуется помощь психологов, работающих с возрастными кризисами и трудностями взросления.

В свою очередь, психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с "Абзацем" заявила, что в ближайшее время число подростков с подобными расстройствами может вырасти вдвое. Среди причин она выделяет влияние социальных сетей и внушаемость.

По ее словам, к специалистам часто обращаются с жалобами на "депрессию" или "панические атаки", которые на деле оказываются кратковременными переживаниями или реакцией на стресс. Кроме того, агрессивное поведение и нестабильное эмоциональное состояние иногда связаны с употреблением психоактивных веществ, что не всегда учитывается при постановке диагноза.

"Много детей с ранней сединой, особенно если ребенок пытается соответствовать, не лентяй. Слишком много нового введено, программа постоянно расширяется. Последствия, которые я вижу, – это срывы и слезы, у ребенка с малого возраста начинается выгорание. Хочется поиграть, погулять, заняться своими делами, но времени на это нет", – добавила Касперович.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению. По словам специалиста, существуют шесть признаков недуга, на которые можно ориентироваться.

Среди них – стойкое изменение настроения, потеря интереса к жизни, изменение привычек, физические симптомы без видимой причины, изоляция, суицидальные наклонности и шутки о смерти.

При обнаружении данных или схожих сигналов Шамсутдинов призвал не осуждать заболевшего и не давать ему непрошенных советов. При этом эксперт рекомендовал мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью.

