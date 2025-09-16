Психолог Макарова: спорт и хобби помогут выбраться из "дофаминовой ямы"

В современном мире человеку легко получить кратковременное удовольствие: сериалы, сладкая еда и социальные сети. Но все это может привести к "дофаминовой перегрузке" и депрессии. Как вернуть мотивацию и интерес к жизни, читайте в материале Москвы 24.

"Маленький почтальон счастья"

В мозге человека есть нейромедиатор, который служит своеобразным химическим передатчиком сигналов, он называется дофамин. Именно он отвечает за мотивацию, удовольствие и предвкушение приятного события, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.

По ее словам, дофамин также важен для концентрации внимания, обучения и даже для регуляции движений. Гормон высвобождается во время ожидания или получения чего-то приятного. Однако современный темп жизни и неправильные привычки могут привести к так называемой дофаминовой перегрузке. Переизбыток происходит, когда удовольствий появляется слишком много.





Дарья Яушева психолог "Дофаминовая перегрузка" – это состояние, когда система вознаграждения мозга постоянно стимулируется мелкими, быстрыми удовольствиями: социальные сети, игры, сладкое, онлайн-покупки. В результате чувствительность рецепторов к дофамину снижается: привычные стимулы уже не радуют, нужно все больше и чаще. Это не медицинский диагноз, а метафора, но она хорошо описывает механизм привыкания.

Впоследствии возникает "разбалансировка": мозг перестает получать удовольствие от обычных вещей, падает мотивация, появляется скука и усталость. Все это приводит к тому, что мозг требует больше именно "легких удовольствий", а долгосрочные цели становятся "слишком трудными". Все это может перерасти в эмоциональное выгорание, отметила Яушева.

Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова назвала дофамин "почтальоном счастья" в человеческом мозге.

"Он бегает между нейронами мозга и доставляет важные сообщения. Главное из этих сообщений – это "круто, повтори", – объяснила она.

Когда удовольствия становятся слишком доступными в повседневной жизни, то почтальон становится "разбалованным легким нажатием кнопки "кайф", рассказала психолог.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Постоянное желание получить что-то побольше, поярче и повкуснее приводит к тому, что система вознаграждения в мозге человека перестает стабильно функционировать, постепенно засыпая. И мы перестаем испытывать удовольствие от совершенно обычных вещей, которые требуют хоть каких-то от нас усилий.

Помимо потери мотивации и отсутствия желания ставить перед собой цели, "дофаминовая перегрузка" способна привести к ухудшению отношений с окружающими. Человек становится эгоистом, постоянно требует внимания и удовольствий, отметила писатель.

"Перенасыщение приводит к депрессии, а также к различным зависимостям. Потому что мы ищем дозу дофамина в чем угодно, лишь бы почувствовать себя хорошо", – добавила психолог.

Социальные сети усугубляют проблему, подчеркнула специалист. Постоянный поток бесполезной информации лишает человека возможности побыть наедине с собой. Поэтому в качестве профилактики она рекомендовала устраивать перерыв и отказываться от желания провести время, листая новости или просматривая фотографии в различных приложениях.

Как выбраться из "дофаминовой ямы"

В человеческом организме все должно быть в балансе – для получения какого-либо удовольствия нужно потратить определенные усилия, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова.

Быстрая выработка дофамина в мозге приводит к постоянному желанию получить приятное и желаемое в большом количестве и как можно быстрее. При этом удовлетворения будет становиться все меньше, отметила специалист.

Чтобы вернуть баланс домафинов и эндорфинов (гормон-нейромедиатор, который помогает переживать трудности), нужно выбрать занятие, на которое потребуется потратить определенные усилия для достижения удовольствия, посоветовала эксперт.

Например, подойдет чтение, этот вид хобби позволит спокойно и вдумчиво перерабатывать информацию и заниматься саморефлексией, что приведет нейромедиаторы в норму, отметила Макарова.





Кира Макарова психолог Точно так же обстоят дела и со спортом, плюс еще и физическая форма приходит в норму, что тоже удовлетворяет нас и делает счастливыми. Природа – лучший учитель созерцания, саморефлексии и выработки эндорфинов, а значит, опять баланс.

Проблемы с дофаминовыми скачками начинаются из-за неспособности человека самостоятельно поддерживать свою внутреннюю мотивацию к преодолению жизненных трудностей и достижению целей, заключила эксперт.