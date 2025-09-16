Психолог Макарова: спорт и хобби помогут выбраться из "дофаминовой ямы"

В современном мире человеку легко получить кратковременное удовольствие: сериалы, сладкая еда и социальные сети. Но все это может привести к "дофаминовой перегрузке" и депрессии. Как вернуть мотивацию и интерес к жизни, читайте в материале Москвы 24.
"Маленький почтальон счастья"
В мозге человека есть нейромедиатор, который служит своеобразным химическим передатчиком сигналов, он называется дофамин. Именно он отвечает за мотивацию, удовольствие и предвкушение приятного события, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.
По ее словам, дофамин также важен для концентрации внимания, обучения и даже для регуляции движений. Гормон высвобождается во время ожидания или получения чего-то приятного. Однако современный темп жизни и неправильные привычки могут привести к так называемой дофаминовой перегрузке. Переизбыток происходит, когда удовольствий появляется слишком много.
Впоследствии возникает "разбалансировка": мозг перестает получать удовольствие от обычных вещей, падает мотивация, появляется скука и усталость. Все это приводит к тому, что мозг требует больше именно "легких удовольствий", а долгосрочные цели становятся "слишком трудными". Все это может перерасти в эмоциональное выгорание, отметила Яушева.
Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова назвала дофамин "почтальоном счастья" в человеческом мозге.
"Он бегает между нейронами мозга и доставляет важные сообщения. Главное из этих сообщений – это "круто, повтори", – объяснила она.
Когда удовольствия становятся слишком доступными в повседневной жизни, то почтальон становится "разбалованным легким нажатием кнопки "кайф", рассказала психолог.
Помимо потери мотивации и отсутствия желания ставить перед собой цели, "дофаминовая перегрузка" способна привести к ухудшению отношений с окружающими. Человек становится эгоистом, постоянно требует внимания и удовольствий, отметила писатель.
"Перенасыщение приводит к депрессии, а также к различным зависимостям. Потому что мы ищем дозу дофамина в чем угодно, лишь бы почувствовать себя хорошо", – добавила психолог.
Социальные сети усугубляют проблему, подчеркнула специалист. Постоянный поток бесполезной информации лишает человека возможности побыть наедине с собой. Поэтому в качестве профилактики она рекомендовала устраивать перерыв и отказываться от желания провести время, листая новости или просматривая фотографии в различных приложениях.
Как выбраться из "дофаминовой ямы"
В человеческом организме все должно быть в балансе – для получения какого-либо удовольствия нужно потратить определенные усилия, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова.
Быстрая выработка дофамина в мозге приводит к постоянному желанию получить приятное и желаемое в большом количестве и как можно быстрее. При этом удовлетворения будет становиться все меньше, отметила специалист.
Чтобы вернуть баланс домафинов и эндорфинов (гормон-нейромедиатор, который помогает переживать трудности), нужно выбрать занятие, на которое потребуется потратить определенные усилия для достижения удовольствия, посоветовала эксперт.
Например, подойдет чтение, этот вид хобби позволит спокойно и вдумчиво перерабатывать информацию и заниматься саморефлексией, что приведет нейромедиаторы в норму, отметила Макарова.
Проблемы с дофаминовыми скачками начинаются из-за неспособности человека самостоятельно поддерживать свою внутреннюю мотивацию к преодолению жизненных трудностей и достижению целей, заключила эксперт.