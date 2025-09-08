Психолог Стригунова: сепарация от родителей должна быть завершена до 25 лет

Каждому необходимо вовремя пройти процесс сепарации от родителей, иначе этот этап взросления может вовсе не произойти, предупредили психологи. Почему так происходит и чем это опасно, читайте в материале Москвы 24.

Поощрять самостоятельность

Сепарация – это естественный процесс отделения ребенка от родителей, становление его самостоятельной личностью. Это такой же важный этап, как освоение речи или первые шаги, поэтому важно помочь детям научиться принимать решения и нести за них ответственность, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Эксперт отметила, что сепарация делится на несколько этапов. Первая ступень – от младенчества до 1 года. В это время у ребенка формируется базовое доверие к миру, а родители должны дать ему любовь, заботу и обеспечить безопасность.

"Этот этап является фундаментом для будущей самостоятельности человека", – подчеркнула Стригунова.

Далее начинается период детства – примерно до 7 лет, когда ребенок начинает говорить и исследует границы дозволенного. По словам психолога, в этот период для успешного прохождения сепарации важно поощрять самостоятельность ребенка в простых вещах.

"Например, он должен научиться надевать на себя вещи и есть, даже если будет выполнять это неаккуратно. Здесь главное – давать ему возможность для самостоятельности", – указала эксперт.

Также в возрасте от 3 до 6 лет ребенок начинает общаться со сверстниками. Важно поддерживать его интересы, помогать справляться с неудачами и не критиковать за ошибки.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Далее у нас идет школьный возраст – это примерно с 7 до 12 лет. У ребенка должны появиться увлечения вне семьи. Тут важно ему помогать, развивать его навыки, необходимые для будущей самостоятельной жизни, поддерживать его.

После школьного периода наступает подростковый – примерно с 12 до 18 лет. Это самый бурный этап в процессе сепарации, отметила психолог: ребенок начинает бунтовать, сам пытается отделиться от родителей.

"Важно быть очень терпеливым. Уважать его мнение, давать больше свободы, больше ответственности и очень много разговаривать на абсолютно разные темы. Главное – научить подростка доверять родителям и другим близким", – рассказала она.

При этом психолог указала, что нельзя точно сказать, в каком возрасте сепарация от родителей должна быть полностью завершена.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Это происходит, когда человек готов самостоятельно принимать решения, обеспечивать себя, строить отношения и нести ответственность за свою жизнь, – примерно к 20–25 годам, но все индивидуально.

Успешно пройденная сепарация позволяет чувствовать себя уверенным, компетентным и самостоятельным в ряде вопросов, а в сложные моменты рассчитывать в первую очередь на себя, добавила эксперт.

Также сепарация важна для построения здоровых отношений с будущим партнером. Человек, зависящий от родителей, часто переносит свои детские травмы в новую семью, а это приводит к ревности, тревожности и зависимости, отметила эксперт.

Сепарация во взрослом возрасте

О непройденной сепарации свидетельствует сильная зависимость от одобрения родителей, а также преследующее чувство стыда за свой выбор. Постоянные конфликты с матерью или отцом также могут указывать на психологическую незрелость, перечислила Стригунова.

При этом проходить сепарацию, будучи взрослым, всегда сложнее, указала эксперт. Налаженный темп жизни, сформированные привычки и привязанность родителей, которая с годами становится крепче, только усугубят разрыв.

Первым шагом должно стать отдельное проживание, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова.





Кира Макарова психолог Если взрослый живет с мамой и папой, они его полностью обеспечивают, то это сильно невротизирует личность и отношения. В некоторых случаях может доходить до психологических издевательств друг над другом.

Необходимо стать полностью финансово независимым от родственников, как в быту, так и в вопросах личной жизни. Постепенно брать ответственность за все свои действия, от оплаты счетов до приготовления ужина.

Еще один важный шаг – разделить свои интересы и интересы родителей. Нужно постараться найти увлечения вне семьи, поделилась эксперт.

Кроме того, необходимо коммуницировать с окружающими людьми, не опираясь на мнение или одобрение родителей. Это поможет сформировать здоровые отношения с противоположным полом или с коллегами, заключила эксперт.