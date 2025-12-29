Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:41

Политика

Путин подписал закон, закрепляющий изображение крестов на гербе РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет изображение крестов на гербе России. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", – говорится в законе.

Как указывалось в сопроводительных материалах к документу, данные изменения были внесены для предотвращения искажения одного из официальных символов России.

Ранее депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Госдуму проект о введении штрафов за изображение православных храмов и других религиозных объектов без крестов и иных символов. Согласно инициативе, штрафы за эти нарушения для граждан составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

властьполитика

