Песков: разница в изображениях герба на сайте Кремля связана с масштабированием

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с их масштабированием. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, и это совершенно не связано с тем, что там ромбики. Если растянуть и увеличить – будут кресты", – сказал представитель Кремля, комментируя дискуссию вокруг изображения российского герба на президентском сайте.

Песков добавил, что герб у РФ один, и он с крестами.

Ранее оперный певец Владислав Москальков заметил, что на гербе на сайте Кремля не было крестов. Его поддержали движение "Сорок Сороков" и другие, обвинив власти в якобы искажении символики.

До этого геральдист Владислав Коваль рассказал историю российского флага. По его словам, флаг заключил в себе герб Москвы. Красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ – это и есть красно-бело-синий триколор. Он также напомнил, что с 1856 по 1883 год в государственном флаге Российской империи использовались черный, желтый и белый цвета.