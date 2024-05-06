Собянин рассказал о праздновании Дня герба и флага Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

День герба и флага Москвы отметили в столице 6 мая, в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью", – рассказал мэр города.

По его словам, мероприятие прошло в Гербовом зале столицы в здании библиотеки имени Добролюбова. Там находятся Геральдический совет города и тематические выставочные залы, а также уже формируются фонды геральдической библиотеки.

"Впервые в этот день провели торжественную церемонию салютования флага нашего города и демонстрацию эталона герба Москвы – символа величия и многолетней истории", – указал Собянин.

Градоначальник напомнил, что столичный герб, возвращенный в символику города в 1993 году, повторяет его версию XVIII века. Однако покровитель Москвы облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем в отличие от Георгия Победоносца тех времен.

"Эталон герба хранится в Музее Москвы", – сказал Собянин.

Кроме того, историческая традиция сохраняется и на флаге города, так как герб столицы использовали издревле на флагах и знаменах. Сейчас такой же покровитель Москвы находится в центре флага столицы, а темно-красный фон стяга, добавил мэр, символизирует отвагу, победу и достижения.

Ранее геральдист Владислав Коваль указывал, что герб всегда является первоисточником, а за ним следует флаг, который создают на основе его цветов и композиции. По его словам, российский флаг заключил в себя герб Москвы – красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ, что совпадает с цветами российского триколора.