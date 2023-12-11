В Эстонии полицейские хотели забрать у туристов шапки, перепутав флаги РФ и Словакии – СМИ

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В Таллине сотрудники полиции попытались отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии. Об этом сообщает издание Delfi.

Шапки туристов привлекли внимание правоохранителей, поскольку в Эстонии запрещено использование так называемой "враждебной символики". Однако в ходе разговора выяснилось, что на головных уборах туристов был обозначен флаг Словакии, а не России, в связи с чем полицейские отпустили мужчину и женщину.

В октябре этого года власти Эстонии наложили штраф на мужчину за демонстрацию символики СССР. Его заметили на границе с РФ в Нарве, он прибыл с российской стороны.

Инцидент вызвала шапка с гербом СССР, которая была на нем. Представители властей указали, что такая символика в Эстонии запрещена. Нарушителя оштрафовали на 400 евро.