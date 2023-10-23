В Эстонии оштрафовали мужчину за шапку с советской символикой

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Власти Эстонии наложили штраф на мужчину за демонстрацию символики СССР. Об этом передает портал эстонского гостелерадио ERR.

Там уточнили, что мужчину заметили на границе с РФ в Нарве, он прибыл с российской стороны. Инцидент вызвала шапка с гербом СССР, которая была на нем. Представители властей указали, что такая символика в Эстонии запрещена. Нарушителя оштрафовали на 400 евро.

Ранее сообщалось, что в Эстонии заблокировали доступ к сайтам для просмотра российских телеканалов.

Отмечается, что для защиты информационного пространства Эстонии всего заблокировали 195 сайтов и 51 телеканал, содержание которых якобы носит характер враждебной пропаганды.

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