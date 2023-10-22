Латвия, Эстония, Бельгия блокируют в портах свыше 96 тыс тонн российских удобрений – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Более 96 тыс. тонн удобрений, предназначенных для нуждающихся стран, удерживаются в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что в рамках действующего до 2025 года меморандума Россия–ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта РФ еще 7 сентября 2022 года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тысяч тонн минеральных удобрений заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам.

Как сообщили в ведомстве, за это время были завершены всего две поставки – 6 марта в Малави (20 тысяч тонн) и 31 мая в Кению (34 тысячи тонны).

Отмечается, что отправка трех других партий – в Нигерию, Зимбабве и на Шри-Ланку – "пробуксовывает".

"В портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 тысяч тонн удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил, что Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерновых за рубеж.

Ранее спикеры парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) заявили, что необходимо возобновить зерновую сделку и выполнить все ее условия, в том числе экспорт продовольствия из РФ.