Путин заявил, что Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерна

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Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерновых за рубеж, в том числе и в Пакистан, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщает ТАСС.

"Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки", – указал президент России.

Ранее спикеры парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) заявили, что необходимо возобновить зерновую сделку и выполнить все ее условия, в том числе экспорт продовольствия из РФ.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявил, что никаких продвижений по части возобновления зерновой сделки в настоящее время нет.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки