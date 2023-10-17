17 октября, 19:06Политика
Путин заявил, что Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерна
Фото: 123RF/fotokostic
Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерновых за рубеж, в том числе и в Пакистан, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщает ТАСС.
"Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки", – указал президент России.
Ранее спикеры парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) заявили, что необходимо возобновить зерновую сделку и выполнить все ее условия, в том числе экспорт продовольствия из РФ.
Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.
В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявил, что никаких продвижений по части возобновления зерновой сделки в настоящее время нет.
Турция работает над возобновлением зерновой сделки
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