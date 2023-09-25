В Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса по зерновой сделке

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Власти Турции обеспокоены отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента страны.

"Отсутствие результатов, конечно, вызывает у нас обеспокоенность", – сказал собеседник издания, отметив, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

Также представитель турецкого руководства высказался относительно мирного урегулирования ситуации на Украине. По его словам, перспектив переговоров в настоящее время не наблюдается, однако Анкара готова оказать посредничество, если стороны все же на них решатся.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В начале сентября в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции. В ходе нее президенты обсуждали в том числе ситуацию на Украине и возобновление черноморской инициативы. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки