Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достигнуть договоренности с Россией по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений", – заявил он.

По мнению Борреля, возможности договориться с Москвой по черноморской инициативе нет, так как он "искренне убежден, что они этого не хотят".

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки