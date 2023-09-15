В Белом доме не увидели возможностей для оперативного восстановления зерновой сделки

Фото: depositphotos/izanbar

США в данный момент не усматривают возможности оперативного возвращения к зерновой сделке, однако Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву в целях восстановления договоренностей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видим немедленного пути назад к этому", – передает его ответ ТАСС на вопрос о возможности восстановления черноморского зернового соглашения.

По словам Салливана, пока что Соединенные Штаты не рассматривают перспективы возвращения к сделке в связи с тем, что российская сторона якобы меняет свои требования в этой области. Он предположил, что это свидетельствует об отсутствии желания позволить зерну свободно поступать на мировые рынки.

"Мы собираемся продолжать оказывать на власти России нажим. Мы продолжим призывать весь остальной мир делать то же самое. Мы знаем, что турки напряженно работают над этим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напряженно работает над этим. Так что мы надеемся, что они смогут обеспечить результат", – добавил он.

По мнению помощника американского президента, позиция Москвы по этому вопросу якобы не дает в данный момент поводов для оптимистических мыслей.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран G20 выполнить ряд требований России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что сделка позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Во время встречи лидеров России и Турции, которая проходила в начале сентября, Владимир Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства, но иллюзий на этот счет российская сторона давно не испытывают.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки