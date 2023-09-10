РФ предложили нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT – Лавров

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Запад предложил Российской Федерации нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

"Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию", – передает ТАСС слова министра.

Он подчеркнул, что у люксембургского филиала нет лицензии, чтобы осуществлять банковские операции. Кроме того, у филиала исчерпаны возможности. Планируется, что филиал скоро закроется.

Лавров заявил, что никто, включая генерального секретаря Организации Объединенных Наций, не обещал вернуть Россельхозбанк к SWIFT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зерновая сделка раньше подразумевала подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Этими слова она прокомментировала сообщения СМИ о предложениях ООН по зерновой сделке.

Она подчеркнула, что ранее договоренности по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT не выполнялись.