Рекордный урожай сделал РФ лидером на рынке пшеницы – СМИ

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Россия второй год подряд становится мировым лидером по экспорту пшеницы. Высокие показатели связаны с большим урожаем, собранным в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Помимо рекордного урожая, который продемонстрировала РФ, высокие экспортные показатели связаны с тем, что российские трейдеры смогли решить трудности в финансовой сфере и логистике, которые появились после начала спецоперации, указано в материале.

Как отметила эксперт из Strategie Grains Элен Дюфло, у пшеницы, выращиваемой в России, почти нет конкурентов на мировом рынке.

"Цену на рынке определяет Москва", – добавила она.

Ранее СМИ заявляли, что РФ продолжит доминировать на мировом рынке зерна в 2023 – 2024 годах, даже невзирая на проблемы с судоходством в Черном море.

В начале августа Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволило бы возобновить черноморскую инициативу. Также лидеры стран Африки призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

До этого Путин заявлял, что Россия готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Также он напомнил, что годом ранее страна поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.



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