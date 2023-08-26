РФ продолжит доминировать на рынке зерна в 2023 – 2024 годах – СМИ

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Россия продолжит доминировать на мировом рынке зерна, даже невзирая на проблемы с судоходством в Черном море. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Согласно данным издания, у РФ имеются отличные перспективы на рынке в случае, если исключительно высокие урожаи пшеницы будут получены второй год подряд.

"Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 – 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море", – считают авторы статьи.

В материале отмечается, что данные Минсельхоза США свидетельствуют об уменьшении мировых поставок пшеницы и сокращении их запасов. Это также сыграет в пользу России, которая сейчас является главным мировым экспортером, поставляющим 23% зерна в мире.

В начале августа президент РФ Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ для возобновления черноморской инициативы и призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В конце июля Путин заявил, что Россия готова в следующие четыре месяца бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Также он напомнил, что в 2022 году страна поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос