Путин и лидеры стран Африки выступили за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений РФ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ с целью возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с российским лидером 28 июля.

"Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", – говорится в документе, который опубликован на сайте президента ЮАР.

Главы государств также призвали ООН поспособствовать разблокированию 200 тысяч тонн российских удобрений, которые находятся в морских портах Евросоюза. Они будут бесплатно доставлены в страны Африки, следует из заявления.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит "Россия – Африка". В ходе него стороны подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Участники саммита также выступили против нелегитимных санкций и попытке подорвать традиционные нравственные ценности.

Кроме того, Россия и Африка договорились качественно и количественно наращивать торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах, включая рубль.

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