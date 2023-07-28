Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин совместно с лидерами африканских стран в пятницу, 28 июля, приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка". Также был принят план действий форума партнерства "Россия – Африка" на период 2023–2026 годы и другие документы.

"Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", – передает ТАСС слова Путина, сказанные по итогам второй пленарной сессии саммита.

В рамках форума и саммита Россия и африканские государства утвердили соглашения, контракты и другие документы, которые касаются разных сфер взаимодействия стран.

Отмечается, что декларация второго саммита "Россия – Африка" не включает положения, которые могли бы касаться ситуации вокруг Украины. Однако в документе содержатся пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики, научно-технической, гуманитарной и других областях.

По словам главы российского государства, РФ и африканские страны подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, которые основаны на принципах международного права и устава ООН. Президент РФ заявил, что была заявлена общая решимость противодействия нелегитимным санкциям, а также попыткам подрыва традиционных нравственных ценностей.

Путин добавил, что Россия и Африка договорились качественно и количественно наращивать торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах, включая рубль.

"Подтверждена сочинская договоренность раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами "Россия – Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", – заявил Путин.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



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