Эфиопия выразила желание присоединиться к БРИКС

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Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, включая Эфиопию. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

"Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растет. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС. Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной", – приводит ТАСС его слова.

Ранее в МИД РФ заявили, что количество стран, желающих вступить в БРИКС, выросло до 20. По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, это свидетельствует о возрастании роли организации на международной арене.

Отмечалось, что тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о наличии "определенных нюансов" в подходах о том, какой формат для расширения лучше принять и стоит ли.

Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа