Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ

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Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту для объединения. Такое мнение высказала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Журналистка заявила, что создание единой валюты будет одним из ключевых вопросов саммита БРИКС в ЮАР. Она напомнила, что в эту группу из пяти государств входит более 40 процентов населения мира. Кроме того, пишет Баржелес, на БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли.

"Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое", – резюмирует она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, достигло почти 20. По мнению Рябкова, это свидетельствует о возрастании итак уже очень существенной роли объединения на международной арене.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22–24 августа. Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет в нем очное участие. Приглашение российскому лидеру направил лично президент ЮАР Сирил Рамапоса.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов