В МИД РФ заявили, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, достигло почти 20

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Количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР), продолжает расти и достигло почти 20. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам", – приводит его слова ТАСС.

Рябков подчеркнул, что это свидетельствует о возрастании уже очень существенной роли БРИКС на международной арене.

Ранее стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Российский диппредставитель в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет очень заинтересован тем фактом, что БРИКС занимается максимальным переводом торговли на альтернативные валюты.

До этого желание присоединиться к объединению выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На данный момент страны БРИКС проводят обсуждение о критериях, по которым будет проводиться расширение объединения.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов