Желание Венесуэлы вступить в БРИКС говорит о растущем авторитете объединения – МИД

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Россия высоко ценит желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР), это доказывает растущий авторитет объединения. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

О том, что Венесуэла хотела бы присоединиться к БРИКС ранее заявил президент страны Николас Мадуро.

"Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления", – приводит слова Щетинина РИА Новости.

Он заявил, что страны БРИКС на данный момент проводят обсуждение о критериях, по которым будет проводиться расширение объединения. По словам Щетинина, как только договоренности будут приняты, то будут обсуждаться и конкретные кандидатуры, желающие вступить в объединение.

Ранее сообщалось, что Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара США. Тема создания единой валюты особенно актуальна из-за предполагаемого расширения союза, так как такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ заявили о желании присоединиться к БРИКС.