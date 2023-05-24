Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара США

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В Бразилии выступили с предложением создать единую валюту БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) для отказа от американского доллара. Об этом сообщает издание AgoraVox.

"Использование доллара (внутри БРИКС. – Прим. ред.) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС – России и Китая", – написал обозреватель Александр Лемуан.

По его словам, тема создания единой валюты особенно актуальна из-за предполагаемого расширения союза. Уточняется, что такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ заявили о желании присоединиться к БРИКС.

Бразилия и ЮАР считают, что в связи с сильной зависимостью от доллара следует ввести общую валюту. Например, бразильский президент Лула да Силва заявлял об опасении из-за действий американской стороны по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами Штатов. Кроме того, западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Пекином и Москвой, отметил автор материала.

В конце апреля стало известно, что Аргентина допускает вступление в состав БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе. По словам диппредставителя страны в РФ Эдуардо Суайна, работа над этим вопросом идет в течение продолжительного времени.