Коллективная валюта БРИКС будет востребована в торговле – эксперт

Фото: 123RF/mrilkin

Конкуренцию доллару может составить коллективная валюта БРИКС, заявил экономист Михаил Беляев изданию "Лента.ру".

В случае создания она будет востребована в торговых отношениях внутри союза и для ассоциированных стран, поделился мнением эксперт. В то время как зона доллара, вероятно, будет сужаться по мере усиления экономики стран БРИКС.

"Это эволюционный процесс. США теряют доминирующие позиции. Именно поэтому сфера действия доллара сжимается. А экономика не терпит пустот, и на освобождающееся место выйдет другая валюта", – резюмировал Беляев.

Ранее предложение создать валюту БРИКС выдвинул президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, это будет непростым решением, однако поможет снизить зависимость от доллара и улучшить торговые отношения внутри союза.